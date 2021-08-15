CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, arama kurtarma ekiplerine kolaylıklar dileyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çatalzeytin ilçesinin Sinop'un Türkeli ilçesiyle bağlantısını sağlayan ve su taşkını nedeniyle yıkılan il sınırı konumundaki Çayağzı Köprüsü'nde inceleme yapan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Böyle günlerde dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Vatanımız bir, bayrağımız bir dolayısıyla birlikte yaraları sarmak zorundayız. Biz elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermek zorundayız. Bizim de görevimiz her türlü desteği vermektir. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz de diğer pek çok belediyemiz de burada görev yapıyor. Eğer bizim yapabileceğimiz bir şey olursa da beldenin emrindeyiz." diye konuştu.

İncelemelerin ardından Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Abana ve Çatalzeytin'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Haberler
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