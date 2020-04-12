CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
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Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Güncel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini bırakmasının ardından istifa kararına muhalefet kanadından ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. İstifa kararını anlayışla karşılıyorum" dedi.

12.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:50
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soylu'nun istifasına muhalefet kanadından ilk yorum ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. İstifa kararın anlayışla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum

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