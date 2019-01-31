CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Geçen Belediye Başkanı, İlk İş Olarak 'Yığma Seçmenleri' Sildi

31 Mart yerel seçimlerine giden sürece damgasını vuran 'yığma seçmen' tartışmaları ile ilgili dikkati çeken bir olay da Adıyaman Yaylakonak'da yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AK Parti'den aday olan belediye başkanının 'beldede ikamet etmedikleri' gerekçesiyle listeden sildirdiği eski seçmenleri arasında belediye meclis üyesi de bulunuyor.

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Yaylakonak beldesinde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasan Karakaya, yeniden aday gösterilmeyince istifa ederek AK Parti'den aday oldu. Adaylığı kesinleştikten sonra Karakaya'nın ilk işi eski seçmenlerini listeden sildirmek için harekete geçmek oldu. Aynı zamanda ilçe seçim kurulunda da AK Parti'yi temsilen görev yapan avukat Ahmet Işık aracılığıyla, CHP'li 173 seçmenin beldede ikamet etmediği gerekçesiyle listeden çıkarılması için başvuruda bulunuldu.

CHP DE İTİRAZ ETTİ

Bu başvurunun ardından CHP de aynı gerekçeyle 163 kişiye itiraz etti. İlçe seçim kurulu, AK Parti'nin itirazını büyük ölçüde haklı buldu. 173 kişiden 156'sı, sürekli ikamet adresleri Yaylakonak olmadığı gerekçesiyle liste dışı bırakıldı. CHP'nin itiraz ettiği 163 seçmenden ise 69'u silindi.

DÖRT DÖNEM BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE SİLDİRİLDİ

AK Parti'lilerin itirazı üzerine liste dışı kalan seçmenler arasında beldede dört dönemden beri belediye meclis üyesi olarak görev yapan İbrahim Tekdemir de bulunuyor. Tekdemir, kendisinin bu seçime AK Parti'nin adayı olarak katılan belediye başkanı Hasan Karakaya'nın belediye meclisi üyesi olarak görev yaptığına dikkati çekti. 66 yaşında olduğunu ve hep aynı adreste ikamet ettiğini belirten Tekdemir, "Daha önce köy iken iki dönem ihtiyar heyetinde, belde olunca dört dönemden beri de belediye meclisinde görev yapıyorum ama burada ikamet etmediğim gerekçesiyle bu seçimde oy kullanmam engelleniyor" diye konuştu.

MUHTARIN ÇOCUKLARI DA OY KULLANAMAYACAK

Sivar Mahallesi Muhtarı İbrahim Avcı da beş çocuğunun Yaylakonak'ta 'ikamet etmedikleri' gerekçesiyle listeden silindiğine işaret ederek, "Üç dönemdir Hasan Karakaya için oy kullanan çocuklarım başkan parti değiştirdiği için bu dönem oy kullanamayacak" dedi.

YIĞMA SEÇMEN NEDİR?

Her seçim döneminde seçmen kayıtlarıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşanırken, bu seçimler öncesinde Türkiye'nin en çok tartıştığı konulardan birisi yığma seçmen, diğer ifadeyle seçmen kaydırmalar oldu. Yığma seçmen, özellikle siyasi partilerin oy oranlarının birbirine yakın olduğu ya da bir partinin bir önceki seçimde oy kaybettiği ilçeler için söz konusu oluyor. Bir ilçeden başka bir ilçeye binlerce kişiyi bulan ikametgah değişiklikleri yaşanıyor. Bu durum bir seçim hilesi olarak da görülüyor.