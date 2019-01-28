CHP'de Yerel Seçim Kaosu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Türkiye genelinde adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisinde belki de siyaset geçmişine derin izler bırakacak gelişmeler oluyor.

KADIKÖY'DE SEÇMEN GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bugün saatler süren MYK toplantısından radikal ve aslında sonu belli ama başı hesaplanamamış kararlar ile çıkan CHP, İstanbul'daki en önemli yerel kalesi Kadıköy adayında hem partilileri hem de halkı büyük bir hezeyana uğrattı.

SEÇMEN ODABAŞI'NA TEPKİLİ

Daha önce Twitter vb. birçok platformda yapmış olduğu paylaşımlarla dikkat çeken ve bu anlamda da desteklenmeyen Şerdil Dara Odabaşı'nın aday gösterilmesinin ardından gelen tepkiler miydi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunu istifaya zorlayan? Şimdi ise tüm bu yaşananların yanı sıra mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun CHP yönetimi tarafından adaylığına sıcak bakılmadığından parti kulislerinde yeni bir uzlaşı adayının gösterilmesi konuşuluyor.