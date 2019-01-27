CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul adaylarının açıklanması beklenirken, partide yaşanan isim krizi güne damgasını vurdu. Kadıköy ve Beşiktaş'ın adaylıkları için öne çıkan isimler, parti tabanını rahatsız etti.

PARTİ YÖNETİMİ, İSİMLERİ AÇIKLAMAYI ERTELEDİ

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için Genel Merkez'deyken art arda ism krizi haberleri geldi. Özellikle Kadıköy ve Beşiktaş için ismi geçen adaylar, parti tabanından büyük tepkiyle karşılandı. Yaşanan kriz, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına kadar gitti. Kaftancıoğlu, CHP PM'de belli olan CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti.



CHP yönetimi yaşanan krizin ardından İstanbul adaylarını açıklamayı erteledi. Pati yönetiminin, İstanbu adaylarını bugün açıklamayarak, isimleri yeniden görüşme kararı aldı.