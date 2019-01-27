CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı'nın adı Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak MYK'dan geçtiği belirtildi. Bu karar partililerde rahatsızlık yarattı. Odabaşı'nın yaptığı skandal paylaşımları gündeme getiren Kadıköy seçmenleri, adaylığına karşı çıktı.

KADIKÖY SEÇMENİ SKANDAL PAYLAŞIMLARI KONUŞUYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak CHP MYK'sında adı geçen Şerdil Dara Odabaşı, CHP seçmeninin büyük tepsini çekti. Odabaşı'nın yaptığı skandal paylaşımları yeniden gündeme getiren seçmenler, sosyal medya hesaplarından "Odabaşını istemiyoruz" şeklinde çok sayıda paylaşımında bulundu.

Şerdil Dara Odabaşı

AĞABEYİ AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Rahatsızlık yaratan isimlerin başında Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından Şerdil Dara Odabaşı geliyor. Daha önce ağabeyinin Siverek'ten AK Parti adayı olduğu ortaya çıkan Odabaşı'nın aday gösterilmesini istemeyen partililer, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

ODABAŞI, SALICI'NIN ISRARLA İSTEDİĞİ İSİM

Öte yandan CHP içerisinde gizli bir yapılanmaya gittiği ve kritik yerlere kendisine yakın isimleri aday yaptırdığı öne sürülen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, Şerdil Dara Odabaşı'nın aday olmasında ısrar etmesi CHP'liler arasında rahatsız yaratan bir başka unsur olarak dikkat çekti.



İşte o Odabaşı'nın o tweet'leri;