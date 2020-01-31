: CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu

31.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ'da ki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra 26 Ocak'ta İstanbul'dan Erzurum'a gelerek çocukları Semih, Mehmet Selim ve Beren İmamoğlu ile birlikte Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde konakladı.

Kayak tatilinin fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu'na sosyal medyadan ve kamuoyundan birçok tepki yükseldi.

CHP'DE 'İMAMOĞLU' ÇATLAĞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, daha enkaz kaldırma çalışmaları bitmeden Elazığ'daki deprem bölgesinden ayrılması parti içinde de tartışmalara yol açtı. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, parti içindeki bazı yöneticiler ve milletvekilleri bu durumdan ciddi bir rahatsızlık duydu. CHP'li milletvekilleri, gidilen tatilin doğru olmadığını, enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiğini ve siyaseten de yanlış bir adım olduğuna yönelik farklı farklı ifadelerde bulundu.

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