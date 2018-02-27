Chp, Çocukları Sevindirdi

HAKKARİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Parti Okulu Yardım Projesi" kapsamında Hakkari'deki yardıma muhtaç çocukları sevindirdi.

CHP Hakkari Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Metin Çivi, parti eğitmenleri Sidar Çivi ve Harun Koparan, "Parti Okulu Yardım Projesi" kapsamında yardımı muhtaç çocukları giydirdi. Başkan Yardımcısı Çivi ve beraberindekiler, Biçer Mahallesi'nde daha önce tespit ettikleri yardıma muhtaç bir aileyi evlerinde ziyaret ederek, 5 çocuğu kendi elleriyle giydirdiler.

CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Metin Çivi, proje kapsamında teşvik amaçlı 5 çocuklu bir aileyi evlerinde ziyaret ederek, çocuklara giyim malzemesi yardımında bulunduklarını ifade etti. Çivi, proje kapsamındaki yardımların devam edeceğini söyledi. - HAKKARİ