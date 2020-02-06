: CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

06.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk kararını basın toplantısında açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan,"CHP MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk yayınına çıkmayacaktır. Yurttaşlarımızın da CNN Türk'ü boykot edip izlememelerini istiyoruz" dedi.

"CHP KARŞISINDAKİ KONUMLANDIRMASINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

CNN Türk'e yönelik eleştirilerini sürdüren Tuncay Özkan, "CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarının menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir. Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

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