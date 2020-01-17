Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı

Serdar Ortaç ile olan 5 yıllık evliliği tek celsede biten model Chloe Loughnan, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Chloe, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie ile dikkat çekti.

17.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:46

Eski eşi üzerinden konuşulmaya devam eden , sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekmeyi başardı.

hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündem olan 28 yaşındaki İrlandalı model,bu kez kabinde verdiği pozla dikkat çekti.

"KABİN ATEŞİ" NOTUNU DÜŞTÜ

Chloe Loughnan, "Kabin ateşi" notunu düştüğü fotoğraf ile takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Genç manken, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

"SEVEREK EVLENDİK, SEVEREK BOŞANDIK"

2014 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

"HİZMETLİSİ DEĞİL, KARISIYDIM"

Ünlü şarkıcının, "Bu parayı Chloe'ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin, beraberliğimizin bedeli" dediği iddia edilmişti.

İrlanda-Türkiye arası mekik dokuyan genç model, esKi eşinin açıklamaları hakkında, "Talihsizlik" yorumunu yaptı. Chloe, "Serdar'ın açıklamalarına üzüldüm, hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım" dedi.

İşte Chloe'nin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:


Haber Videosu

: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı
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