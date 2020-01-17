Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı
Serdar Ortaç ile olan 5 yıllık evliliği tek celsede biten model Chloe Loughnan, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Chloe, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie ile dikkat çekti.
Eski eşi Serdar Ortaç üzerinden konuşulmaya devam eden Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekmeyi başardı.
Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündem olan 28 yaşındaki İrlandalı model,bu kez kabinde verdiği pozla dikkat çekti.
"KABİN ATEŞİ" NOTUNU DÜŞTÜ
Chloe Loughnan, "Kabin ateşi" notunu düştüğü fotoğraf ile takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Genç manken, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.
"SEVEREK EVLENDİK, SEVEREK BOŞANDIK"
2014 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.
"HİZMETLİSİ DEĞİL, KARISIYDIM"
Ünlü şarkıcının, "Bu parayı Chloe'ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin, beraberliğimizin bedeli" dediği iddia edilmişti.
İrlanda-Türkiye arası mekik dokuyan genç model, esKi eşinin açıklamaları hakkında, "Talihsizlik" yorumunu yaptı. Chloe, "Serdar'ın açıklamalarına üzüldüm, hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım" dedi.
İşte Chloe'nin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:
Haber Videosu: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı
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ah serdarım ahhhhCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ben çoh baktım . en az 10 kere looCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok güzel bir hatun bu Chloe,taş gibi fiziği var bayıldım. :((((Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bende çok yakışıklıyım.8 Yayından Kaldır
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Serdar''ın dili olsa da konuşsa. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok güzel hatun bu Chloe,benim gibi kezban değil. :(((Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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parası bitti reklam peşindeCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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tamam3 Yayından Kaldır