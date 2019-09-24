Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti

24.09.2019 11:06

Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum bölümünde yaşanan yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personeli kurtarıldı. Korkunç yangında 8 bebek hayatını kaybetti.

8 BEBEK KURTARILAMADI

Cezayir'in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.Yapılan ilk belirlemelerin ardından, yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.

Sözcü Nassim Bernaoui yaptığı açıklamada, "11 bebeği, 107 kadını ve 28 personeli kurtarmayı başardık. Ne yazık ki 8 bebeği yanıklar ve duman inhalasyonu sebebiyle kaybettik" dedi.

Kaynak: İHA