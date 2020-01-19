Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, annesi ile eşini öldürdü
Kadıköy'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için çalışma başlattı.
EŞİ VE ANNESİNE ATEŞ ETTİ
Olay, saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti.
Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheliTahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.
Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, Zühmiye Yüksekova için, "Mahalle esnafımız çiçekçi. Sevdiğimiz bir ablamızdı. Ben çalışırken silah sesini duyup dışarı çıktığımda yerde yatıyordu zaten" dedi.
Haber Videosu: Cezaevinden yeni çıkan katil, annesi ile eşini öldürdü
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Daha bunlar iyi günlerimiz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bunlar bilinçli yapılan şeyler hiç şaşırmaya gerek yok. ülkede kaos ortamı yaratmak için suç potansiyeli yüksek insanları aramıza salıyorlar olay bu. herkes birbiriyle uğraşacak ki gündem çabuk değişsin.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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ne bekliyorsunuzki salıverin gitsin adalet bu kadar bu ülkedeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Af çıkarmak isteyenlerin umrunda mı?adamlar kaç tane korumayla geziyorlar olan yine millete olur.ceza evini temizleyecekseniz af deil idam gelsin!Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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daha böyle bunun gibi olaylar daha çokkkk olacak ? af çıkıyor yakında ortalık psikopat kaynayacakCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Af çıkmasına karşıyım madem ceza evleri dolu o zaman idam gelsin pislikleri temizleyin neden milletin arasına salınsın insanlara zarar versinler diye mi?Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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REİS GEL SEN BU AF İŞİNE GİRME, OY KAYBIN BÜYÜYECEK. . .Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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iyi olmuş mahkeme ceza veriyor birileri salıyor ne afıymış o mahkeme 20 yıl verdiyse 20 yatacak bunun eğitimini alan Hakimden dahamı iyi biliyunuzda af veriyunuzCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Şimdi af da geliyor bakalım kimlerin canı yanacak daha da kötüsü bu olaylara sebep olanlar hesap verecekler mi?Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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cinayet suçu işlemiş kaç gün yatmış acaba sayın adalet bakanı cezalar yetersiz caydırıcı değil ağırlaştırılması lazım bu ölen insanlarda vebaliniz varCevap Yaz 7 Yayından Kaldır