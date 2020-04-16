Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
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Recep Tayyip Erdoğan, Alaattin Çakıcı, Af Yasası, Güncel

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Yeni Ceza İnfaz Yasası kapsamında hükümlü olarak bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Alaattin Çakıcı, söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

16.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:45
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanan isimlerden birisi de Alaattin Çakıcı oldu. Çakıcı, 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İnfaz yasası kapsamında tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaattin Çakıcı'nın kendi el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alaattin Çakıcı yaptığı açıklamada, söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çakıcı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Özgürlük ile esaret birbirine yapışık bir çizgidir. Tıpkı bedende ruhun esareti gibi. Ruhun bedeni terk edip kendi dünyasına dönmesi özgür olması demektir. Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları için tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı.

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

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Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
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