Cezaevindeki Mahkum, Koğuşta Tavana Asılı Halde Ölü Olarak Bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kapalı cezaevinde tutuklu olan 26 yaşındaki mahkum, kaldığı koğuşun tuvaletinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kapalı cezaevinde tutuklu olan 26 yaşındaki Burak Cihangir, tuvalette ölü bulundu. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cihangir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
CEZAEVİNİN TUVALETİNDE TAVANA ASILI BULUNDU
Antakya'da bir süre önce tutuklanarak, İskenderun Kapalı Cezaevi'ne konulan Burak Cihangir, kaldığı koğuşun tuvaletinde tavana asılı bulundu.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan kontrolde, Cihangir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cihangir'in cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Burak Cihangir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (66)
-
Bu haberle onlarca hakareti iftirayı devlet memurlarına attırıyorsunuz ama karşılık verilince yayınlamıyorsunuz siz ne ayaksınız ne yapmaya çalışıyorsunuz?Hakkınızda suç duyurusunda bulunucam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GARDIYANI KULAGI KESIK OLUR OKAR KESICI DELICI YASAK SEYVARSA BUNLARI ICERI KIMSOKUYOR BABAMMI SOKUYOR TABIKI GARDIYAN CEBLERI COK DERIN OLUR GARDIYANIN ASLA DOLMAZ DOYMAZ CANAVARDIRCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırCEMO: Devlet memurlarına hakaretten hem sen ve senin gibi burda iftira atanları hemde bu haber kanalı hakkında suç duyurunda bulunucam.Yayından Kaldır
-
cezaevlerinde boyle olaylar olabılıyor , bundan gardıyanın haberı olmayabilir , tuvaletlerde kamera olmuyor , cezaevi çalışanlarında degılde kogustaki kişilerin üzerine gitmek lazım, bende ceza yattım kapalıda yatanların içinde illaki sabaha kadar uyumayanlar oluyor , belkide cocuga kotu bır sey yapıldı cocuk kendıne yedıremedı kendını astı, yada öldürdüler . ne tuvalette kamera var ne bölmelerin içinde, korunaksız biyer , birine bişey yapmak istesen cok kolay yapabilirsinCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
ne olum bu başkan sevdalılığıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır