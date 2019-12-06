: Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı

06.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:04

Samsun'da cezaevi firarisi polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan şahsın yaralama suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi.

GÖZLER YARI AÇIK CEZAEVLERİNDE

Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözler yarı açık cezaevlerine çevrilirken Samsun'da da 2 gün önce yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen Y.Y. (20), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi Y.Y.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Y.Y.'nin Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde sakladığını tespit eden Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, söz konusu firariyi yakalayarak gözaltına aldı.

YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ

Hakkında yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin ardından tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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