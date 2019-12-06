Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı
Samsun'da yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden zanlı tarafından öldürülmesinin ardından tüm dikkatler yarı açık cezaevlerine çevrildi.
Samsun'da cezaevi firarisi polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan şahsın yaralama suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi.
GÖZLER YARI AÇIK CEZAEVLERİNDE
Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözler yarı açık cezaevlerine çevrilirken Samsun'da da 2 gün önce yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen Y.Y. (20), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi Y.Y.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Y.Y.'nin Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde sakladığını tespit eden Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, söz konusu firariyi yakalayarak gözaltına aldı.
YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ
Hakkında yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin ardından tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Haber Videosu: Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı
-
ARKADAŞ YARI CEZA EVİ OLMAZ SUÇU VARMI BİTİ HAPİSTE OLACAK BU YARI CEZA EVİ NERDEN ÇIKTICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
mahkumu kaçıran hapishane müdürünün adresini vereydiniz. . . akşam yemeğine giderdi. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır