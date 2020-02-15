Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin
Sakarya Hendek Açık Cezaevinden 4 Şubat 2019'da firar eden, 19 ayrı suçtan aranan kadın, evine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen E.U, adliye çıkışında gazetecilere, "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin." dedi.
Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalandı.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Hendek Açık Cezaevinden 4 Şubat 2019'da firar eden, 19 ayrı suçtan aranan E.U'nun (28), yakalanması için çalışma başlattı.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Aylarca titiz çalışma yürüten jandarma, E.U'nun merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.U. evine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
"CUMHURBAŞKANI BİZİ AFFETSİN"
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Muş E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen E.U, adliye çıkışında gazetecilere, "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin." dedi.
FARKLI KILIKLARA GİRMİŞ
E.U'nun güvenlik güçlerinden kaçmak ve tanınmamak için saçını boyatıp, farklı kılıklara girerek saklandığı kaydedildi.
Haber Videosu: Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin
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Covid-19 şu 19 rakamindaki şifreyi cozemedim gitdi arkadaşlar nedir şu 19 rakamindaki sir her belanin arkasinda 19 duruyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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alismis gudurmusdan beterdir sucu isliyen cezasini cekecek imi cimi yok!!!sucu islemiyecektin Türk kizina yakisir sekilde yasiyacaktin hicbirsey olmazdi ayrica ailene ve milletimiuze ve vatanimizta yaarli oolurdun amma sen 19 dan fazla suc islemeyi tercih ettinCevap Yaz Yayından Kaldır
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JANDARMAMIZA HELAL OLSUN. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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başka arzunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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insan gibi yaşasaydın da af dilemeseydinCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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ALLAH AFFETMEZ .Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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ALLAH BİLİRYayından Kaldır