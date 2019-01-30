Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi

Manisa'da tutuklu bulundukları cezaevinden kaçan iki kişi, Üçpınar Jandarma timlerine adres sorunca yakayı ele verdi. Firariler kısa bir kovalamacanın ardından kaçtıkları gün yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'da tutuklu bulundukları cezaevinden kaçan iki kişi, Üçpınar Jandarma timlerine adres sorunca yakayı ele verdi. Üçpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından firar ettikleri cezaevine teslim edildi.

2 SUÇLU CEZAEVİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan hükümlü olarak yatan 2 kişi akşam saatlerinde ceza çektikleri Çınarlıkuyu Manisa Cezaevi'nden kaçmayı başardı.

JANDARMA EKİPLERİNE ADRES SORDULAR

Yolu şaşıran iki firari, Üçpınar Mahallesi'nde devriye görevini yerine getiren jandarma ekiplerine adres sordu.

KAÇTIKLARI GÜN YAKALANDILAR

Ekiplerin şüphelenmesi üzerine kaçmaya başlayan iki kafadar, kısa bir kovalamacanın ardından kaçtıkları gün yakalandı. Jandarma ekipleri, şahısların kimlik kontrolünü yapmasının ardından cezaevinden firar eden Halit Akbaş (20) ve Kadir İstek (28) olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Üçpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından firar ettikleri cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (13)

  • SELANİK MUHACIRI:
    ÇOK YAZIK YA . . . ÖZGÜRLÜK KADAR GÜZEL BİŞEY YOKTUR. . . KEŞKE BİR İKİ GÜN DIŞARIDA ÖZGRCE KALABİLSELERDİ . . . ÜZÜLDÜM. . .
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  • HOROZ KENTLİ 20:
    Tilki nin Dönüp Dolaşacağı Yer Kürk çü Dükkanıdır Diye Boşa Söylememiş Atalarımız :)))
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  • CAN:
    Cezaevi otel gibi şuan haftalık izin üç ayda bir 1 hafta eve çok güzel kader mahkumu bunlar d.b demişti
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