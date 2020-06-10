Çeyrek asır görev yapan personeller törenle uğurlandı
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Çeyrek asır görev yapan personeller törenle uğurlandı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çeyrek asır boyunca görev yapan 11 personele, yapılan törenle hizmet belgeleri takdim edildi.

Çeyrek asır görev yapan personeller törenle uğurlandı
10.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:45

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çeyrek asır boyunca görev yapan 11 personele, yapılan törenle hizmet belgeleri takdim edildi.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilatı'ndan, günümüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kadar 40 yıl 8 ay boyunca görev yapan Şube Müdürü Suat Ayaz ve 24 yıllık hizmet sürelerini dolduran yurt yönetim memurları Ayşegül Öztürk, İsmail Ayar, Vedat Altunsoy, Gönül Saraçoğlu, Dilek Resuloğlu ve hizmet kadrolarında görev alan Mustafa Çelik, İdris Oğurlu, Mehmet Sağlam, Nuray Özkurt'a teşekkür belgeleri ile çeşitli hediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Devletimize ve kurumumuza yıllarca emek veren, işlerinizi özgüvenle ilk günkü heyecanınızla emekli olsanız dahi insanlara hizmet etmeye devam edeceğinize gönülden inanıyorum. Bu koltuklar kimseye kalıcı değil. Hizmet etmek bir bayrak yarışı gibidir. Önemli olan ülkemizin daha iyi yerlere gelmesidir. Hizmetlerinizden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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