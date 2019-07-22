Son dakika! Ceylanpınar'a roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye'den roketli saldırı düzenlendi. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.20 sıralarında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.
Kaynak: İHA
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