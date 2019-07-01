Ceylanpınar'da "Benim de bir fikrim var" projesi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde "Benim de bir fikrim var" projesi hayata geçirildi.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından başlatılan ve vatandaşların belediye tarafından yürütülen çalışmalara katkı sunması amacıyla başlatılan proje ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Abdullah Aksak, yaptığı açıklamada, yürütükleri çalışmalarda vatandaşların da fikirlerini almak istediklerini söyledi.

Vatandaşların fikirlerini alarak ilçeye aidiyet duygularını pekiştirdiklerini belirten Aksak, "Halkın yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek amacıyla bu projeyi başlattık. İlk günden itibaren vatandaşlarımız projeye yoğun ilgi gösterdiler ve fikirlerini bizimle paylaşmaya devam ediyorlar." dedi.

Aksak, vatandaşların iletmiş olduğu fikirlerin toplanarak uygulanabilir projelerin hayata geçirileceğini dile getirerek, "Atalarımız bin bilsen bile bir bilene sor demişler. Biz de bu kapsamda projemizi başlattık ve güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızdan gelen fikirleri topladıktan sonra bu fikirleri değerlendirmeye alacak ve uygulanabilir fikirleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA