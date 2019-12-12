: YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:33

Ceylanpınar Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle iptal edildi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi. YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yeni Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

ABDULLAH AKSAK KİMDİR?

1976 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde doğan Abdullah Aksak, ilk, orta ve lise eğitimi ilçede tamamlandı. 2002 yılında İstanbul Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitiren Aksak, Yakın Doğu Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Evli olan Aksak, 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: DHA

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