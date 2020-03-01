Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama
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Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

01.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:01
Ceyhan'daki silahlı kavgaya 4 tutuklama

'nın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


14 Şubat Cuma günü 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'ta iki grup arasında aralarındaki husumetten dolayı silahlı kavga çıktı. Kavgada Murat Çelik (33) ile Mehmet İ. ve Kerim K. yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Çelik kurtarılamadı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen B.U. (25) O.Ö. (29) M.Y. (26) ve F.Ç. (29) olayda kullandıkları 2 adet 9 mm ruhsatsız tabancayla yakalandı.


Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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