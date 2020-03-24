Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
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Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Adana Ceyhan'a yaşayan 52 yaşındaki adam kolonya içtikten sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:36
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan Sarısakal Mahallesi'nde iddiaya göre evinde kolonya içen 52 yaşındaki Vasfi M., bir süre sonra fenalaştı.

KURTARILAMADI

Eşinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vasfi M., kurtarılamadı. Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Kaynak: İHA

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