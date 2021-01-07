Ceyda Karan kimdir? Ceyda Karan kaç yaşında, nereli? Ceyda Karan hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ceyda Karan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ceyda Karan kimdir? Ceyda Karan kaç yaşında, nereli? Ceyda Karan hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ceyda Karan hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte detaylar...

CEYDA KARAN KİMDİR?

Ceyda Karan 22 Haziran 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Türk gazetecidir. Henüz küçük yaşta, ailesinin İstanbul'a taşınması dolayısıyla eğitim hayatını İstanbul'da geçirdi. Liseyi, Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Gazeteci olmaya ilkokulun sonuna doğru karar verdiğini belirten Karan, kendine en uygun gördüğü gazetecilik sektöründe çalışmaya üniversitenin ikinci sınıfındayken başladı.

Meslek hayatı

Meslek hayatı, Cumhuriyet gazetesi istihbarat servisi'ndeki bir stajla başladı. Ajansçılıktan, dergiciliğe, çeşitli alanlarda çalıştı. Ceyda Karan, ilk profesyonel deneyimini Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde yaşadı. Bu deneyiminin ardından Kanal D Haber Merkezi ve Dış Haberler Servisi'nde görev alan gazeteci, 28 Şubat döneminde 32. Gün Programı'nda Mehmet Ali Birand'ın yapımcılığı ve asistanlığını yaptı. 1998 yılında başladığı Radikal Gazetesi Dış Haberler servisi onun meslekte en uzun süre görevde bulunduğu yerdi. Radikal Gazatesi'nden 2010 yılında ayrıldı. Habertürk Televizyonu Dış Haberler Şefliği görevini yürüten Karan, Ocak 2013'te Habertürk'ten ayrıldı. 13 Haziran 2013'ten 1 Ağustos 2014'e kadar Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Karan, yazılarına 2018 yılına kadar Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü. Karan, Haziran 2020 tarihinden itibaren yazılarına BirGün gazetesinde devam etmektedir. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin radyosunda düzenli olarak programlar yapmaktadır.

Charlie Hebdo olayları

Ocak 14, 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesinde dört sayfalık Charlie Hebdo'nun Peygamber Muhammed ile ilgili çelişkili karikatürleri köşe yazarı Hikmet Çetinkaya ile yayınladılar. 1280 vatandaşın şikayetleri üzerine İstanbul mahkemesi tarafından iki yazara karşı yasal işlem başlatıldı.

Kişisel yaşamı

Ceyda Karan, Ortadoğu başta olmak üzere; Balkanlar, özellikle Bosna Hersek, ABD ve Rusya ile ilgilenmektedir. Karan, kendini evli ve dört kedi annesi olarak tanımlamaktadır.