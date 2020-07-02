Çevreci gruptan İngiltere Merkez Bankası önünde protesto
Banka önünde toplanan kalabalık Protestoculardan detaylar Pankart taşıyan ve slogan atan göstericiler LONDRA - Çevreci grup Extinction Rebellion İngiltere Merkez Bankası önünde protesto gösterisi düzenledi.
02.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:09
Banka önünde toplanan kalabalık
Protestoculardan detaylar
Pankart taşıyan ve slogan atan göstericiler LONDRA - Çevreci grup Extinction Rebellion İngiltere Merkez Bankası önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular bankayı ekonomiyi yeniden inşa ederken çevreyi gözetme sözünün aksine davranarak çevreyi kirleten şirketleri 16.2 milyar sterlin desteklemekle suçladı.
Kaynak: AA