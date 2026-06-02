Güncelleme:
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar kuzeydoğuda biraz düşecek, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
