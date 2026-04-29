Yüksekova'da küçük akbalıkçıllar görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan küçük akbalıkçıllar görüntülendi.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Aksu köyü civarında görüntülenen çok sayıda küçük akbalıkçıl kuşu, bir süre beslenmeye çalıştı. Açık arazideki bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yiyecek arayan kuşların, zaman zaman kısa mesafeli uçuşlar yaparak yer değiştirdikleri gözlendi. Topraktaki böcek ve larvalarla beslenen kuşlar, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.

Vatandaşlar, özellikle bahar aylarında bu kuş türünün bölgede sıklıkla görüldüğünü belirtti. - HAKKARİ

