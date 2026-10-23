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Yozgat Çekerek'te kadınların imece usulü yaptığı yufka ekmek 1,5 yıla kadar dayanıyor

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Yozgat Çekerek'te kadınların imece usulü yaptığı yufka ekmek 1,5 yıla kadar dayanıyor Haber Videosunu İzle
Yozgat Çekerek'te kadınların imece usulü yaptığı yufka ekmek 1,5 yıla kadar dayanıyor
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Yozgat Çekerek'te kadınlar, kış yaklaşırken imece usulü kışlık yufka ekmek yapıyor. Un, su ve tuzla mayasız hazırlanıp kurutulan ekmekler 1,5 yıla kadar bozulmadan tazeliğini korurken, bu imece komşuluk bağlarını güçlendiriyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kadınlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte asırlık geleneği sürdürerek imece usulü kışlık yufka ekmek yapıyor.

Çekerek ilçesinde un, su ve tuz ile mayasız olarak hazırlanan yufka ekmekler, kurutulduktan sonra 1,5 yıla kadar bozulmadan tazeliğini koruyabiliyor. Komşuluk bağlarını güçlendirirken aile bütçesine de katkı sağlayan kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları yufka ekmekle kışlık sofralarını doğal lezzetlerle teminat altına alıyor. Yöresel lezzetlerin vazgeçilmez eşlikçisi olan yufka ekmekler bölge kültüründe önemli bir yer tutuyor.

"İmece usulü kışlık yufka ekmek yapıyoruz

Yazları memleketi Çekerek'e geldiğini söyleyen Meryem Baygıner, "Ağabeyime ekmek yaptık. 10 kardeşiz. Diğer kardeşlerim de gelir. Kışlık hazırlıklarımızı yaparız. Komşularımızla birlikte imece usulü kışlık yufka ekmek yapıyoruz. Dışarıdan almamaya özen gösteriyoruz. Buğday tarladan gelip öğütülüyor, doğal. Biz de alıp yufka ekmeğimizi yapıyoruz. 4-5 kişi yapıyoruz. Önce komşulara sonra kendimize sırayla. 50 kiloyu bitirdik, 25 kilo daha yaptık. Toplam 75 kilo yaptık" dedi.

"1,5 yıl bayatlamadan tüketiyoruz"

Baygıner, yufka ekmeği kurutup koyduktan sonra kışın ıslatarak tükettiklerini belirterek, "1,5 yıl tüketebiliyoruz, bayatlamıyor. Islattığımızda hafif yumuşuyor onu katlayıp koyuyoruz. Madımakla, kuru fasulye ile çok güzel olur. Kışın sobanın üzerinde gevretiriz, yağlarız. Pekmezle omaç yapılır, o da çok güzel olur. Tereyağ ve yumurta ile de omaç yaparız. Ne kadar kızartırsak o kadar kuru ve uzun ömürlü olur. Sofraya gelmeden yarım saat önce kuruttuğumuz ekmekleri ıslatıp dinlendiriyoruz. Daha sonra katlıyoruz hazırladığımız yemeklerle birlikte yemeye başlıyoruz" diyerek yufka ekmeğin tüketim şekillerinden söz etti.

"Hem komşularımızla kaynaşıyoruz hem ekmeğimizi yapıyoruz"

Hava Baygıner ise "Un, su, tuz kullanıyoruz. Maya konulmaz. Maya konulmadığı için de uzun ömürlü oluyor. 1 yıl kadar bozulmadan kalabiliyor. Reçelle, çökelekle, soğanla her şeyle yenir. Kaz pilavı ve madımak yemeğinin yanında çok güzel olur. Dışarıdan ekmek almıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Sürekli yufka ekmek yeriz. Bu vesileyle komşularımızla hem kaynaşıyoruz hem ekmeğimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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