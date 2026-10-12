Van Özalp'te yaban domuzu sürüsü, koyun otlatan vatandaşların karşısına çıktı

Van Özalp'te yaban domuzu sürüsü, koyun otlatan vatandaşların karşısına çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çıral Mahallesi mevkiinde koyun otlatan vatandaşlar, mahalle yakınlarına kadar inen yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürü halinde hareket eden domuzlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Van'ın Özalp ilçesinde sürü halinde hareket eden yaban domuzları, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görüntülendi.
Özalp ilçesine bağlı Çıral Mahallesi mevkiinde koyun otlatan vatandaşlar, mahalle yakınlarına kadar inen yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Bölgede sürü halinde hareket eden domuzlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülen yaban domuzları dikkat çekerken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı