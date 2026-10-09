Van Gölü çevresinde kuş sürüleri günbatımında kartpostallık görüntü oluşturdu

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Van'da günbatımında kuş sürülerinin sergilediği senkronize uçuş, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van Gölü çevresinde günün son ışıklarıyla birlikte gökyüzü turuncu ve kızıl renklere büründü. Bu sırada güneşin önünden sürü halinde geçen kuşlar, günbatımına ayrı bir güzellik kattı. Güneşin oluşturduğu etkileyici görüntü içerisinde süzülen kuşların siluetleri, ortaya güzel manzara oluşturdu. Günün yorgunluğunu üzerini örten kızıl akşam güneşiyle atmaya hazırlanan Vanlılar, doğanın eşsiz manzarasında unutulmaz anlara tanıklık etti. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünün kızıla büründüğü anlarda bir araya gelen kuş sürülerinin sergilediği senkronize uçuş, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı