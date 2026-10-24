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Tokat'ta Pazar-Zile karayolundaki kavak ağaçları sonbaharda doğal tünel oluşturdu

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Tokat'ta Pazar-Zile karayolundaki kavak ağaçları sonbaharda doğal tünel oluşturdu Haber Videosunu İzle
Tokat'ta Pazar-Zile karayolundaki kavak ağaçları sonbaharda doğal tünel oluşturdu
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Tokat'ın Pazar ile Zile ilçelerini bağlayan karayolunda sonbahar renklerine bürünen kavak ağaçları, Bağlarbaşı köyü yakınlarında doğal tünel oluşturuyor. Yol üzerinde dalların birleşmesiyle oluşan görüntü sürücülerin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Tokat'ın Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen kavak ağaçları, oluşturdukları doğal tünelle dikkat çekiyor.

Pazar-Zile karayolunun Bağlarbaşı köyü yakınlarındaki bölümünde yolun iki tarafında sıralanan kavak ağaçları, sonbahar renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu. Dalların yol üzerinde birleşmesiyle sürücülere doğal bir tünelden geçiyormuş hissi veren ağaçlar, yolculuk yapanların ilgisini çekiyor. Havadan görüntülenen yol ve çevresindeki renk geçişleri, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi. Bölge, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

"Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor"

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, kavak ağaçlarının oluşturduğu manzaranın her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu söyledi.

Bölgeye zaman zaman fotoğraf çekmeye geldiğini belirten Coruş, "Pazar-Zile karayolundayız. Ben doğa fotoğrafçılığıyla uğraşıyorum. Buraların da fotoğraflarını ara ara çekmeye geliyorum. Şimdi buraya gelmemin nedeni kavak ağaçlarının burada tünel oluşturması. Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor. Burası her mevsim güzel ama sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Sarı yapraklar buraya ayrı bir manzara katıyor. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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