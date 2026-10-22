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Tokat Pazar'da 1884'te dikilen çınar, 2010'da anıt ağaç olarak tescillenip simge oldu

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Tokat Pazar'da 1884'te dikilen çınar, 2010'da anıt ağaç olarak tescillenip simge oldu Haber Videosunu İzle
Tokat Pazar'da 1884'te dikilen çınar, 2010'da anıt ağaç olarak tescillenip simge oldu
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Tokat'ın Pazar ilçesinde 1884 yılında dikilen ve 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yolun ortasındaki konumuyla dikkat çekiyor. İlçe sakinlerinin adres tariflerinde yer alan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken ağaç, 'kavlağan ağacı' olarak biliniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 1884 yılında dikilen ve 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yolun ortasındaki konumuyla dikkat çekiy

Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, 142 yıllık geçmişiyle ilçe merkezinde varlığını sürdürüyor. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından 'kavlağan ağacı' olarak biliniyor. Yolun ortasında bulunmasıyla dikkat çeken tarihi çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutuyor. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı ise halk arasında rivayet ediliyor.

"Pazar ilçemizin simgesi oldu"

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, ağacın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirterek, "Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. Tahminen 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden burası mahkeme önü ve hapishane olarak da kullanılıyormuş. Yine büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu ağaç darağacı olarak geçiyormuş. 2010 yılında da ağacımız anıt ağaç olarak tescillendi. Pazar ilçemizin simgesi oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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