Haberler

Tekirdağ Muratlı'da fotokapan, gelincik, çakal ve domuz sürüsünü görüntüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Muratlı'da fotokapan, gelincik, çakal ve domuz sürüsünü görüntüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müsellim yolu üzerindeki tarlaya kurulan fotokapan, gelincik, çakal ve yaban domuzu sürüsünü görüntüledi. Tarla sahibinin yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirdiği fotokapanın kayıtları doğaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müsellim yolu üzerindeki bir tarlaya kurulan fotokapan, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Gece ve gündüz kayıtta olan kamera, doğal yaşamın sevimli ve yırtıcı konuklarını anbean kaydetti.

Fotokapan kamerasına yansıyan karelerde, su içmek ve yiyecek aramak için alana gelen çakal ve gelincik net bir şekilde görülüyor. Gündüz saatlerinde bir gelinciğin su kabının başındaki meraklı halleri ile çakalın su ihtiyacını giderdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde ise kalabalık bir yaban domuzu sürüsünün tarladan geçişi dikkat çekti. Gece görüşü kamerasına takılan domuz sürüsü ve diğer yaban hayvanları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarla sahibi tarafından bölgedeki yaban hayatını gözlemlemek amacıyla yerleştirilen fotokapanın kaydettiği bu görüntüler, doğaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın annesine yazdığı mesaj yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor

Sezen Taş'ın annesiyle mesajları yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi