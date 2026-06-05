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Sivrihisar'da sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Sivrihisar'da sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle caddeler suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından, kent genelinde olduğu gibi Sivrihisar ilçesinde de beklenen yağışlar yüzünü gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte caddeler ve araçların ilerlediği güzergahlar suyla kaplanırken, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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