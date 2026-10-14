Haberler

Şişli'de sağanak sonrası suyla dolan caddede mahsur kalan sürücünün aracı çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'de sağanak sonrası suyla dolan caddede mahsur kalan sürücünün aracı çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak nedeniyle bir caddenin bazı bölümleri suyla doldu; suyla kaplanan bölümden geçmeye çalışan sürücü aracıyla mahsur kaldı. Araç, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak yağışın ardından yolda su birikintileri oluştu. Cadde üzerinde ilerlemeye çalışan bir sürücü, aracıyla mahsur kaldı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinde ve gün içerisinde etkisini sürdüren sağanak yağış, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Şişli'de sağanak nedeniyle bir caddenin bazı bölümleri adeta göle döndü. Yolda biriken su araçların geçişini zorlaştırırken, ulaşımda aksamalara neden oldu. Suyla kaplanan bölümden geçmeye çalışan bir sürücü, ilerleyemeyerek caddede mahsur kaldı.

Aracın sürücüsü Mehmet Emir Marhan, "Seyir halindeyken önümdeki arabalar geçti. Ben geçeyim derken geçemedim. Araba kendi kendine durdu. Mağdur olduk. Suyun içinde kaldı, itfaiyenin gelmesini bekliyorum" dedi.

Araç, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi

Gökyüzünde uçuşanlar kuş değil! Ülkenin başkentinde kırmızı alarm
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler
Thomas Reis, Salah'ı yedek kulübesine çekiyor

Thomas Reis, Salah'ı yedek bırakıyor
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı