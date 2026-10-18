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Şırnak Beytüşşebap'ta aşırı yağış sonrası dev kayalar karayolunu kapattı

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Şırnak Beytüşşebap'ta aşırı yağış sonrası dev kayalar karayolunu kapattı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışların ardından Taşarası köyü Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayalar, Şırnak-Beytüşşebap karayolunu ulaşıma kapattı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluşurken karayolları ekipleri kayaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, karayoluna kaya düşmesine neden oldu. Taşarası köyü Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayaların yola düşmesi sonucu Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapanırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Şırnak'ta etkisini sürdüren aşırı yağışlar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünün Komato bölgesinde yağışların ardından yamaçtan kopan dev kayalar karayoluna savruldu. Kayaların yolu kapatması üzerine güzergahta ilerleyen araçlar yolda kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola düşen dev kayaların kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. Kaya düşmesi nedeniyle bölgede trafik akışı dururken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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