Şanlıurfa'da yağmur su birikintilerine yol açtı, sürücüler trafikte zorlandı

Şanlıurfa'da yağmur su birikintilerine yol açtı, sürücüler trafikte zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken Meteoroloji yetkilileri yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kentte aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde yağmurun yer yer etkisini sürdürdüğü gözlendi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı