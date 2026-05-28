Samsun Kavak'ta sağanak yağış: Yollar dere gibi aktı

Samsun'un Kavak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu, yollar göle döndü.

Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak'ta şiddetli yağış sonrası bir evi su basarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Sağanak nedeniyle taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, bahçeler su altında kaldı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, su baskını yaşanan alanlarda çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerde ve bahçelerde biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Mahalle halkı, ilk kez bu kadar büyük bir afet yaşandığını belirterek yaşanan zararın ciddi boyutta olduğunu ifade etti. Yağış nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, bölgede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı