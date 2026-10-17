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Sakarya Nehri'nin çamurlu suları Karadeniz'de belirgin renk farkı oluşturdu

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Sakarya Nehri'nin çamurlu suları Karadeniz'de belirgin renk farkı oluşturdu
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Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından debisi yükselen Sakarya Nehri, taşıdığı çamurlu suları Karadeniz'e ulaştırdı. Nehrin denize döküldüğü noktada çamurlu su ile denizin mavi tonları arasında belirgin renk farkı oluştu ve manzara havadan görüntülendi.

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından Sakarya Nehri'nin taşıdığı çamurlu sular, Karadeniz'in rengini değiştirdi. Nehrin denize döküldüğü noktada oluşan renk değişimi, havadan görüntülendi.

Şehirde etkili olan şiddetli yağışların ardından debisi yükselen Sakarya Nehri, beraberinde taşıdığı çamurlu suları Karadeniz'e ulaştırdı. Nehrin denize döküldüğü bölgede, çamurlu su ile denizin mavi tonları arasında belirgin renk farkı oluştu. Ortaya çıkan manzara, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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