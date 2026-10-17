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Sakarya Karasu'da sel sularına dolan ahırda onlarca büyükbaş hayvan mahsur kaldı

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Sakarya Karasu'da sel sularına dolan ahırda onlarca büyükbaş hayvan mahsur kaldı
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Sakarya Karasu'da sel sularıyla dolan ahırda onlarca büyükbaş hayvan bel seviyesine ulaşan suda mahsur kaldı. Suyun tahliyesiyle ahır boşalırken hayvanların çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların ardından meydana gelen selin ardından Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde suyla dolan ahırda bulunan onlarca büyükbaş hayvan sular altında kalırken, hayvanların çaresiz bekleyişi kameralara yansıdı.

Sakarya genelinde hayatı durma noktasına getiren ve derelerin taşmasıyla sele dönüşen kuvvetli yağışlar, tarım ve hayvancılık tesislerinde de hasara yol açtı. Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir ahır sel sularına teslim oldu. Taşkın nedeniyle kısa sürede sel sularıyla dolan ahırdaki onlarca büyükbaş hayvan bel seviyesine ulaşan suyun içinde mahsur kaldı. Suyun tahliye edilmesiyle ahırdaki suyun boşaldığı öğrenilirken, su birikintisinin ortasında kalan hayvanların çaresiz bekleyişleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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