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Sağanak İstanbul'da su baskını yaptı, Beşiktaş'ta ağaç araç üstüne devrildi

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden oldu. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle bir ağaç park halindeki aracın üstüne devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Beşiktaş'ta ağaç, park halindeki aracın üstüne devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden oldu. Birçok ilçede cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde ise şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle bir ağaç park halindeki aracın üstüne devrildi. Ağacın altında kalan araç ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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