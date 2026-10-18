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Safranbolu'da 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde kar, ormanları beyaza bürüdü

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Safranbolu'da 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde kar, ormanları beyaza bürüdü
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Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde erken sezon kar yağışı etkili oldu; 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye mantar toplamaya gelen vatandaşlar karla karşılaştı, sisle birleşen manzara dronla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde etkili olan kar yağışı, ormanları beyaza bürüdü. Karla kaplı ormanlara mantar toplamak için gelen vatandaşlar, ellerinde bıçak ve kovalarla "kanlıca" mantarı ararken ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dronla görüntülendi.

Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan erken sezon kar yağışı, geniş ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı. Sisle birleşen kar manzarası bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Kar yağışının ardından doğaseverler ve yöre halkı, kanlıca mantarı toplamak için ormanlık alanlara geldi. Ellerinde bıçak ve kovalarla karla kaplı çam ağaçları arasında mantar arayan vatandaşlar, beklemedikleri kar yağışıyla karşılaştı.

Bölgede mantar toplayan Ahmet Yılmaz, "Mantar toplamaya geldik ancak beklenmedik bir sürprizle karşılaştık, kar yağmış" dedi.

Kar altında mantar arayan vatandaşların renkli görüntüler oluşturduğu bölgede, Ömür Ahmet Kıran mevkiinin sis ve karla kaplanan doğal güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Bir vatandaş da sosyal medyada gördüğü kar yağışı sonrası çocuklarıyla bölgeye gelerek karın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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