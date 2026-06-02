Haberler

Yaylada aniden bastıran kar, çobanlara zor anlar yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvan otlatan vatandaşlar, haziran ayında aniden bastıran kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken, besiciler zor anlar geçirdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan vatandaşlar, aniden bastıran karla şaşkınlık yaşadı. Haziran ayında etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Posof yaylasında sabah saatlerinde sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan besiciler, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan kara hazırlıksız yakalandı. Kar altında kalan meralarda hayvanlarını kontrol eden vatandaşlar, yağışın kısa süreli olmasına rağmen zorluk yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan beyaz manzara dikkat çekerken, besiciler ise yaz mevsiminde kar görmenin bölgede zaman zaman yaşanan sıra dışı doğa olaylarından biri olduğunu belirtti. Yağışın ardından yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirirken, yaylalara çıkan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istendi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti