Haberler

Pendik'te mazgallar tıkandı, alt geçitte Mercedes minibüs suda mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Pendik'te sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı; alt geçitte biriken suda Mercedes marka minibüs mahsur kaldı. Mazgalların tıkanması ulaşımı aksatırken bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Pendik'te yollar sular altında kaldı. Alt geçitteki mazgalların tıkanmasıyla biriken su nedeniyle Mercedes marka minibüs mahsur kalırken, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Pendik'te ulaşımı olumsuz etkiledi. Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki alt geçitte mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suyu birikti. Biriken su nedeniyle alt geçitten geçmeye çalışan Mercedes marka minibüs mahsur kaldı. Bazı sürücüler ise suyla kaplanan yoldan geçemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Tevfik İleri Caddesi'nde de alt geçidin üst kısmındaki yolda biriken yağmur sularının köprü üzerinden alt geçide yoğun şekilde aktığı görüldü. Bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti

Önlerinde durulamıyor: 4 golle liderlik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı

Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Silifke'de öğleden beri haber alınamayan avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu

Aracını köprüye park etmişti! Saatler sonra acı haber geldi
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
Annesinden kalan mirasla çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik mesleğine geri dönüyor

Çalışmasa da olurdu: Ahu Tuğba’nın kızı mesleğine geri dönüyor
Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor

Korkulan oldu! F.Bahçe'de Kante depremi
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı