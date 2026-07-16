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Yayla evinin bahçesine inen sincap yiyecek ararken görüntülendi

Yayla evinin bahçesine inen sincap yiyecek ararken görüntülendi
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Osmaniye'nin Olukbaşı Yaylası'nda bir evin bahçesinde yiyecek arayan sincap, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğal yaşamın renkli anları izleyenlerin beğenisini topladı.

Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'nda bir evin bahçesinde yiyecek arayan sincap, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye'nin serin iklimi, temiz havası, çam ormanları ve kendine özgü ahşap yayla evleriyle öne çıkan Olukbaşı Yaylası, doğal yaşamın da önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşlar, doğanın eşsiz güzelliklerinin yanı sıra bölgede yaşayan yaban hayvanlarını da yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Bir ağacın dalları arasında çevik hareketlerle oyun oynayan sincap, bir süre sonra evin bahçesine inerek yiyecek aradı. Bahçede bir süre dolaşan sevimli hayvan, çevreyi kontrol ettikten sonra yeniden ağaçlara yöneldi. Doğal yaşamın renkli anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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