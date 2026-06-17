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Muğla'nın 7 ilçesine gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

Muğla'nın 7 ilçesine gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 18 Haziran Perşembe günü Muğla'nın 7 ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 18 Haziran Perşembe günü Muğla'nın 7 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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