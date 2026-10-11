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Meteoroloji, Malatya'nın güney ilçelerini kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji, Malatya'nın güney ilçelerini kuvvetli yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji, Malatya'nın güney kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. 12 Ekim'de 06.00-23.59 arasında Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Pütürge ve Doğanyol'da etkili olacak yağışla ani sel, su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Malatya'nın güney kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıya göre, 12 Ekim Pazartesi günü saat 06.00 ile 23.59 arasında Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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