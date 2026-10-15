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Mersin Erdemli'de gece yarısı çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi

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Mersin Erdemli'de gece yarısı çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi
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Mersin'de gök gürültülü sağanak, gece yarısı Erdemli ilçesinde etkili oldu. Yağış öncesinde peş peşe çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirirken görüntülere yansıdı; bölgede 3 gündür süren yağışların ara ara devam etmesi bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekerken, zaman zaman gece gündüze döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Mersin için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış gece yarısı Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi. Peş peşe uzun süre çakan şimşekler görüntülere de yansıdı.

Bölge genelinde 3 gündür etkili olan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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