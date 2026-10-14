Mersin Erdemli'de denizde çifte hortum 3-4 dakika sürdü, kıyıya ulaşmadı

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Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarından görünür şekilde Akdeniz'de çifte hortum çıktı, o anlar görüntülere de yansıdı.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde hafta başından itibaren etkili oluyor. Bugün de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, 321 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan kentte çifte hortum görüldü. Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi sınırlarında karadan net bir şekilde deniz üzerinde oluşan çifte hortum dikkat çekti. 3-4 dakika süreyle görülen hortum cep telefonlarıyla görüntülenirken, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Öte yandan, yağışlı havanın ve zaman zaman rüzgarın bölge genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı