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Mersin açıklarında 12 kilogramlık ceylan balığı 5 yıl sonra yakalandı

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Mersin açıklarında 12 kilogramlık ceylan balığı 5 yıl sonra yakalandı
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Mersin açıklarında balıkçıların yakaladığı 1,5 metre boyunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki ceylan balığı, tezgahta kilogramı 700 TL’den satışa sunuldu. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı, 5 yıldır bu büyüklükte ceylan balığına denk gelmediklerini söyledi.

Akdeniz açıklarında balıkçılar, 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında ceylan balığı yakaladı. Mersin'de balıkçı tezgahında kilogramı 700 TL'den satışa sunulan nadir balığın, özellikle lezzeti ve beyaz etiyle bilindiği ifade edildi.

Mersin'de balıkçıların yaklaşık 12 mil açıkta yakaladığı dev ceylan balığı, tezgahta yerini aldı. Genellikle 50 gram ile 1,5 kilogram arasında değişen ağırlıklarda görülen ceylan balığının, bu kez yaklaşık 12 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olması dikkat çekti. Kilogramı 700 TL'den satışa sunulan nadir balığın, özellikle lezzeti ve beyaz etiyle bilindiği ifade edildi.

"İlk defa 5 yıldır böyle bir balığa denk geldik"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, yakalanan balığın büyüklüğünün son yıllarda görülmediğini belirterek, "Ceylan balığı, 12 mil açıktan gelen bir balıktır. Yıllardır ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladık. 5 yıldır bu büyüklükte çıkmıyordu. Ceylan balıkları genelde 50 gramdan 1,5 kiloya kadar oluyor. Bu gördüğünüz balık yaklaşık 12 kilogram ve 1,5 metreye varan boyu var. 5 yıldır ilk defa böyle bir balığa denk geldik" dedi.

Ceylan balığının nadir görülen türlerden biri olduğunu ifade eden Polat, "Ceylan balığı az çıkan, çok lezzetli bir balıktır. Okyanus balığıdır, Atlas Okyanusu, Ege kıyıları, özellikle İskenderun Körfezi, Karataş ve Mersin, Adana civarlarında görülen bir balıktır. Her zaman çıkan bir balık değildir" diye konuştu.

"Fırtınadan sonra Mersin sahillerine ulaştığını düşünüyoruz"

Balığın bölgeye ulaşmasında fırtınalı havanın etkili olabileceğini dile getiren Polat, "Fırtınalı havaların, yaşanan dünkü fırtınadan sonra Okyanus Süveyş Kanalı ile birlikte Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e daldığını ve fırtınalı havada Mersin sahillerine ulaştığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceylan balığının lezzetine de değinen Polat, çok lezzetli, kılçığı olmayan bembeyaz etinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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